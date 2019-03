Nicaragua: Alleanza civica, governo mostri "volontà politica" di superare la crisi

- Il governo del Nicaragua deve mostrare la volontà politica di superare la crisi in corso nel paese. Lo afferma l’Alleanza civica per la giustizia e la democrazia – che racchiude diverse anime dell’opposizione in Nicaragua - in un comunicato in cui condanna le violenze registrate sabato 16 marzo durante una manifestazione pacifica dell’opposizione. “L’Alleanza civica condanna energicamente la violenta repressione esercitata sabato 16 marzo da parte del regime di Ortega contro cittadini e cittadine che pacificamente esercitavano il loro diritto costituzionale a manifestare”, si legge nel comunicato, in cui si denuncia la presenza di oltre 700 prigionieri politici nelle carceri del paese. “Ad oggi, sfortunatamente, il dialogo nazionale non ha prodotto i risultati sperarti dalla maggior parte dei cittadini. La loro frustrazione è la nostra”. Il governo, conclude la nota, “deve mostrare la volontà politica di superare la crisi. Chiediamo a chi accompagna i negoziati di facilitare la creazione di un ambiente propizio al dialogo”. (segue) (Mec)