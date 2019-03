Nicaragua: Alleanza civica, governo mostri "volontà politica" di superare la crisi (2)

- Secondo la polizia sono state 107 le persone arrestate durante la manifestazione del fine settimana, ma secondo il gruppo Unità nazionale azzurro e bianco (Unab), che ha organizzato la manifestazione, sono stati 164 i manifestanti trattenuti dalla polizia, tra cui un sacerdote dell’arcidiocesi, padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez. L’Arcidiocesi di Managua ha condannato la repressione da parte della polizia nicaraguense della manifestazione di protesta. “L’Arcidiocesi di Managua deplora e condanna gli eventi occorsi nella serata di sabato 16 marzo nella capitale, che evidenziano la necessità risolvere con responsabilità la crisi nazionale”, si legge in un comunicato. Parole di condanna sono arrivate anche dall’ambasciata spagnola in Nicaragua. “L’ambasciata di Spagna condanna quanto avvenuto in Nicaragua, dove manifestanti pacifici e giornalisti sono stati di nuovo repressi e detenuti temporaneamente in conseguenza di una reazione sproporzionata delle forze di sicurezza. Atti come questo mettono in pericolo la ricerca di una soluzione alla crisi attraverso il recente riavvio del dialogo nazionale”, si legge in un comunicato della sede diplomatica. (segue) (Mec)