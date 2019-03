Pd: Zingaretti, grazie a Bettini per contributo in Europarlamento, felice che sia direzione

- Un ringraziamento a Goffredo Bettini per "il contributo che in questi cinque anni hai dato alla delegazione del Pd al Parlamento europeo": il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha scritto a Goffredo Bettini dopo che l'europarlamentare, da ieri membro della direzione dem, ha annunciato di non volersi ricandidare alle Europee. "Caro Goffredo, in primo luogo - scrive Zingaretti - voglio dirti grazie per lo straordinario contributo che in questi cinque anni hai dato alla delegazione del Pd al Parlamento Europeo. Con i tuoi colleghi, hai ottenuto risultati importanti sulle politiche di bilancio, gli investimenti, il lavoro, le infrastrutture, la cultura, la scienza, la formazione. Risultati che fanno capire quanto, se potessimo guidarla, la nostra Europa sarebbe più bella e giusta per tutti. Ora, per passare a qualcosa di più personale, - scrive ancora Zingaretti - voglio ringraziarti per le parole di stima e di amicizia che, anche in questa occasione, hai voluto dedicarmi. Un onore per me". (segue) (Rin)