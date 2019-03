Pd: Zingaretti, grazie a Bettini per contributo in Europarlamento, felice che sia direzione (2)

- "Da segretario, come tu hai sempre predicato - continua Zingaretti - sono al lavoro per costruire un Pd rinnovato e inclusivo, vicino alle persone e alla loro vita, per mettere in campo, da subito, l'alternativa al Governo delle destre e dei populismi. Questo Pd ha ancora un enorme bisogno di una persona come te, caro Goffredo, del tuo contributo di cultura e di idee. Per questo sono molto felice di poter contare ancora su di te all'interno della nuova Direzione Pd, eletta ieri dall'Assemblea del nostro Partito, soprattutto in vista delle grandi sfide davanti a noi, a partire dalle elezioni europee di maggio. Ma soprattutto - conclude il segretario dem. - mi impegnerò affinché non si interrompa mai quel rapporto di scambio culturale fondato sulla stima e il rispetto per me così utile e formativo in questi ormai decenni di lavoro comune". (Rin)