Argentina: nuovo rinvio a giudizio per ex presidente Fernandez de Kirchner, accuse di corruzione su importazione gas

- Il giudice argentino Claudio Bonadio ha rinviato oggi a giudizio l'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, nel quadro dell'inchiesta per presunti fatti di corruzione legati all'importazione di gas naturale all'epoca in cui l'attuale senatore nazionale rivestiva la massima carica dello Stato. Il rinvio a giudizio, il secondo emesso da Bonadio nei confronti dell'ex presidente, è stato accompagnato da una richiesta di applicazione delle misure cautelari che non risulta tuttavia applicabile per l'immunità parlamentare di cui gode Fernandez de Kirchner. La causa è un filone dell'inchiesta sui quaderni della corruzione, sempre in mano a Bonadio, e per la stessa sono stati rinviati a giudizio anche l'ex ministro dei Lavori pubblici, Julio De Vido, e diversi funzionari dei governi di Nestor e Cristina Kirchner. (segue) (abu)