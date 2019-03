Argentina: nuovo rinvio a giudizio per ex presidente Fernandez de Kirchner, accuse di corruzione su importazione gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sui sovrapprezzi nell'acquisto di gas naturale sembrava ad un certo punto essersi sgonfiata definitivamente essendo stato dimostrato che la perizia iniziale su cui si basava era stata falsificata ed essendo stati prosciolti tutti gli imputati. Bonadio ha tuttavia ordinato nuove perizie in base alle quali avrebbe accertato l'esistenza di una presunta frode allo stato da parte dell'ex presidente a capo di una associazione a delinquere integrata da ministri e funzionari ai suoi ordini. L'ex presidente, indagata da Bonadio in altre sei cause e che ha al suo attivo già 14 processi per casi di corruzione, si trova attualmente a Cuba per accompagnare la figlia Florencia, ricoverata per curare un edema linfatico. Fernandez de Kirchner aveva recentemente pubblicato nelle reti sociali un video nel quale accusava la magistratura di persecuzione nei confronti della sua famiglia e che per questo sua figlia aveva sviluppato l'attuale quadro clinico. (segue) (abu)