Argentina: nuovo rinvio a giudizio per ex presidente Fernandez de Kirchner, accuse di corruzione su importazione gas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il giudice Bonadio ha deciso la settimana scorsa il rinvio a giudizio dell'ex presidente Fernandez de Kirchner per il presunto possesso e per l'acquisizione illegale di documenti storici originali tra i quali una lettere del generale José de San Martin (1778-1850) e i precedenti penali dell'ex presidente Hipolito Yrigoyen (1852-1933). L'accusa formulata da Bonadio in questa causa è quella di "occultamento, distruzione o esportazione di documenti storici", reati per i quali è prevista una multa fino a 100 mila dollari. Lo stesso giudice conduce inoltre altre quattro inchieste nei confronti dell'ex presidente per le quali potrebbe emettere altrettanti rinvii a giudizio. Si tratta delle cause su concessioni di appalti per infrastrutture stradali, e sulle concessioni e i sussidi al trasporto passeggeri di treni e pullman. (abu)