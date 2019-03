Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 19 marzo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la pressione è in aumento sul Nord Ovest. Giornata di bel tempo praticamente ovunque, caratterizzata da cieli poco nuvolosi e residua ventilazione da Nord specie in montagna e in parte sulla Liguria. Temperature grossomodo in linea con le medie del periodo, valori massimi intorno ai 15-16°C. Venti tesi di tramontana sul Ligure, mare mosso al largo. (Rpi)