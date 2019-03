Terrorismo: polizia olandese arresta sospetto autore sparatoria Utrecht

- La polizia olandese ha arrestato, Tanis Gokmen, il cittadino turco sospettato di essere l’autore della sparatoria avvenuta oggi a Utrecht, nei Paesi Bassi, costata tre morti e almeno cinque feriti. Lo riferisce la polizia olandese in una nota sul suo profilo Twitter. Al momento non è ancora chiaro il movente del gesto e se si tratti di un attacco terroristico. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, l’uomo avrebbe agito per “motivi familiari”. Tuttavia, in base a quanto riferito dai media olandesi, l’uomo aveva combattuto in passato in Cecenia ed era già stato arrestato alcuni anni fa per presunti legami con l'Is e poi rilasciato. L’ultimo rapporto con le autorità giudiziarie olandesi risale allo scorso 4 marzo quando Gokmen Tains era stato convocato dalla autorità giudiziarie per un caso di stupro, per il quale non sarebbe seguita alcuna incriminazione. (segue) (Res)