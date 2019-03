Terrorismo: polizia olandese arresta sospetto autore sparatoria Utrecht (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sparatoria di Utrecht segue il massacro avvenuto venerdì scorso, 15 marzo, in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove il suprematista bianco Brenton Tarrant, australiano di 28 anni, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno 50 persone. Sui canali Telegram affiliati allo Stato islamico era stato lanciato un appello a “versare il sangue dei crociati” in risposta agli attacchi in Nuova Zelanda. Ieri, 17 marzo, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha fatto trasmettere durante un evento della sua campagna elettorale parte del video girato da Tarant durante l'attentato. “Tutti i leader mondiali, tutte le organizzazioni, a cominciare dalle Nazioni Unite, lo considerano un attacco contro l'Islam e contro i musulmani, ma non lo non dicono, non dicono: è un terrorista cristiano”, ha detto Erdogan. (Res)