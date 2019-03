Roma: Gay Center, solidarietà a Umberto Ranieri aggredito a largo Preneste, non si escluda pista omofoba

- "Solidarietà al prof. Umberto Ranieri ed ai suoi cari per la vile aggressione ricevuta, non abbiamo al momento ulteriori dati su quanto accaduto, speriamo che le sue condizioni migliorino. Ad ogni modo chiediamo alle forze dell'ordine che non sia esclusa alcuna pista compresa quella omofoba, che purtroppo spesso diventa il movente di atti così vili, nei confronti di persone della nostra comunità". Lo dichiara in una nota il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, in merito all'aggressione subita dal pittore abruzzese ieri sera a largo Preneste. (Com)