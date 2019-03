Ue-Cina: Mogherini, nessuno ha la forza per negoziare da solo

- Nessuno degli Stati membri Ue ha la dimensione, l'impatto e la forza per negoziare con la Cina; solo insieme si possono avere buoni negoziati. Lo ha detto l'Alto rappresentante del'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, nella conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. "Posso dire che tutti gli Stati membri hanno espresso una forte volontà e attaccamento ad una posizione forte e unita verso la Cina", ha detto. "Nessuno degli Stati membri ha la dimensione, la forza, l'impatto per negoziare con la Cina" e "solo insieme" si possono avere "buoni negoziati sui temi che riguardano il mercato, gli investimenti, la sicurezza e i temi di politica estera". Mogherini ha anche detto che tra gli Stati membri "c'è una larga convergenza sul bisogno di essere uniti su una agenda come quella con la Cina, che presenta molte opportunità ma anche sfide". (Beb)