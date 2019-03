Ippica: Centinaio, sì a codice legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, in merito alla proposta di adozione di un Codice della Legalità finalizzato da un lato a riavvicinare il pubblico al mondo delle corse e dall'altro volto a migliorare la qualità della ricettività degli ippodromi per cavalli e operatori ippici che necessariamente passano dalla rivalutazione dei singoli impianti, afferma in una nota: "Lo sviluppo dell’ippica italiana deve proseguire attraverso l’adozione di un 'Codice della legalità' per gli ippodromi finalizzato a creare per gli operatori ippici e, di riflesso, per i cavalli, condizioni di sicurezza indispensabili all'attività sportiva". In quest’ottica, nell'anno in corso, saranno effettuate ispezioni mirate in tutti gli ippodromi in attività, con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza e di quelle sanitarie, per verificare: l’efficienza e la funzionalità delle piste, delle strutture e delle attrezzature tecniche; il controllo dell’accesso alle scuderie e dei luoghi in cui operano gli allenatori, fantini, guidatori e artieri; l’osservanza della normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle competizioni ed in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'attuale dettato regolamentare. (segue) (Com)