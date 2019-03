Ippica: Centinaio, sì a codice legalità (2)

- Il riconoscimento nel 2020, che rappresenta il presupposto per l’inclusione nel nuovo sistema, deve essere precluso in caso di accertamento sulla base delle ispezioni svolte del mancato raggiungimento di standard minimi e in assenza di progetti ed investimenti. Il 2019 rappresenta l’ultima occasione per mettersi in regola trasformando gli impianti in realtà produttive per la filiera. "Il futuro del comparto è correlato alla rivalutazione degli impianti. Il nostro impegno - conclude Centinaio - è finalizzato a far emergere la potenzialità di ciascun ippodromo, contraddistinto dalla peculiarità territoriale, quale luogo di aggregazione e promozione non solo per il comparto ippico, ma anche a livello di attrazione turistica con riflessi positivi per tutto ciò che afferisce al made in Italy". (Com)