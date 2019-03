Scala: Fontana, Cda ha deliberato in autonomia, scelta che condivido

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la restituzione da parte del Cda del Piermarini al governo saudita dei 3 milioni di euro donati alla fondazione e dei 100 mila euro destinati all'Accademia. "Ho grandissimo rispetto per la decisione del Cda del Teatro alla Scala che, come è suo compito, ha deliberato in estrema autonomia. È una scelta che condivido". Lo ha detto il presidente a margine dei lavori del Tavolo territoriale convocato a Bergamo. "Mi ero espresso in termini molto duri - ha spiegato Fontana - rispetto alla improvvisa scoperta dell'arrivo di denaro, un fatto inopportuno che, mi pare lampante, è stato ribadito anche dallo stesso Cda", ha concluso Fontana. (Com)