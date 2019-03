Agroalimentare: Centinaio, 500 milioni euro per filiere made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquecento milioni di euro a sostegno degli investimenti destinati alle filiere agricole e agroalimentari italiane. La Cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ha dato infatti oggi il via libera all'aumento di 100 milioni di euro a favore dei contratti di filiera e di distretto gestiti dal ministero per le Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) all'interno del Piano operativo agricoltura, aumentando così il contributo previsto a 210 milioni di euro a fondo perduto, a cui si aggiungono le risorse di Cassa depositi e prestiti, attualmente fissati a 200 milioni di euro. Lo riferisce lo stesso ministero in una nota. "Vogliamo mettere la filiera agroalimentare al centro della nuova strategia per il made in Italy. Proprio per questo - ha affermato il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - abbiamo messo a disposizione uno stanziamento economico senza precedenti. Il futuro dell’agricoltura passa necessariamente attraverso una filiera sana, virtuosa e di eccellenza. Il fatto che l’80 per cento dei progetti provenga da imprese del Mezzogiorno dimostra l’attenzione crescente del governo verso le regioni del Sud. Il nostro obiettivo è quello di trasformare l’agricoltura in una agricoltura importante e di qualità ma anche e soprattutto moderna". (segue) (Com)