Regione Lazio: Simeone (FI), no ad accorpamento Camere commercio Latina e Frosinone

- "L'accorpamento fra le camere di commercio di Latina e Frosinone non si può fare. Ora si proceda con l'elezione delle cariche dei singoli enti". Lo afferma in una nota il consigliere regionale FI, Giuseppe Simeone, che prosegue: "Alla luce della recente pronuncia del Tar del Lazio, presenterò nelle prossime ore un'interrogazione con risposta scritta al presidente Nicola Zingaretti, con la quale chiedo se non sia il caso di ripristinare gli organi statutari dei singoli enti camerali. Ritengo sia certamente un'ottima notizia - afferma ancora il consigliere - quella relativa alla sospensione del giudizio, da parte del Tar, sulla riforma delle Camere di Commercio e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Mi preme evidenziare che il mio partito, Forza Italia, fin da subito aveva contestato tale riforma, varata dal governo a guida Pd, che metteva a rischio le autonomie e le specificità territoriali di questi enti. Avevo già portato all'attenzione della Regione Lazio la questione con una interrogazione nel 2017. Peraltro - aggiunge - non posso non rilevare proprio la pendenza di numerosi ricorsi in tutta Italia su una riforma che sta creando malumori e perplessità. La trasmissione degli atti alla Consulta indica chiaramente che questa 'riorganizzazione forzata' non è nata su basi solide e con i migliori auspici, costringendo i territori a optare per accorpamenti poco graditi e che non significano, automaticamente, risparmio ed efficientamento". (segue) (Com)