Regione Lazio: Simeone (FI), no ad accorpamento Camere commercio Latina e Frosinone (2)

- Secondo Giuseppe Simeone "La riforma incide anche su enti importanti nel Lazio come quelli di Latina e Frosinone. Ragion per cui l'amministrazione regionale dovrebbe dunque adeguarsi alle pronunce degli organi di giustizia amministrativa. Occorre fare chiarezza una volta per tutte. Circolano infatti indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe imminente un decreto firmato dal presidente Zingaretti sulla costituzione della Camera di Commercio Latina-Frosinone. Ricordo a tutti che staremmo parlando di un ente unico che in termini numerici sarebbe l'ottavo in Italia. Rappresentativo di oltre 125.000 imprese. Un 'gigante' con un patrimonio netto aggregato di circa 25 milioni di euro. La sede legale dell'ente camerale sarebbe stata individuata a Latina, quella secondaria a Frosinone. Sarebbe prevista inoltre un'unica azienda speciale. Secondo questo progetto si procederebbe all'attribuzione di rappresentatività alle singole organizzazioni imprenditoriali. E ultimato questo step si passerebbe all'elezione del presidente, da parte dei consiglieri. Sempre secondo fonti giornalistiche sarebbe intenzione della Regione Lazio definire l'intero quadro tra marzo ed aprile. Il decreto del presidente - conclude il consigliere FI - avrebbe l'effetto di dare alle associazioni di categoria trenta giorni di tempo (dalla notifica) per indicare i nomi dei consiglieri camerali designati. Queste procedure vanno ovviamente bloccate in virtù dell'ultima sentenza del Tar del Lazio. La riforma che prevede il riordino degli enti camerali è di fatto congelata, in attesa del giudizio di legittimità costituzionale affidato alla Consulta. Al presidente Zingaretti chiedo di valutare l'opportunità di ripristinare gli organi statutari dei singoli enti per permetterne la piena operatività". (Com)