Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln

- Domenica 10 marzo il presidente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, ha annunciato a sorpresa il rinvio a data da destinarsi delle elezioni presidenziali in programma il 18 aprile e il ritiro della propria candidatura per un quinto mandato alla guida del paese. Contestualmente, il premier Ahmed Ouyahia ha rassegnato le proprie dimissioni – immediatamente accettate – e al suo posto è stato nominato il ministro dell’Interno Noureddine Bedoui, affiancato dall’esperto Ramtane Lamamra nel ruolo di vicepremier e ministro degli Esteri. Il passo indietro di Bouteflika non ha tuttavia placato tensioni e polemiche. Anzi, le manifestazioni di protesta in corso dalla fine dello scorso febbraio sembrano essersi intensificate, con centinaia di migliaia di persone scese pacificamente in strada venerdì 15 marzo. Il rinvio delle elezioni è infatti giudicato incostituzionale e le opposizioni, rinvigorite dal segnale di cedimento dell’establishment al potere, hanno colto l’occasione per chiedere a gran voce una rottura completa con il sistema che ha governato l’Algeria finora. (segue) (Ala)