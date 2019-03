Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (2)

- Inoltre, la crisi sembra in questa fase allargarsi e far emergere quella frattura all’interno del sistema di potere che nei mesi scorsi aveva impedito ai vari attori d’individuare un successore per l’attuale capo dello Stato. Tale frattura coinvolge innanzitutto i vertici del Fronte di liberazione nazionale (Fln), il partito che governa l’Algeria sin dall’indipendenza. In mattinata è stata diramata una dichiarazione con la quale 72 direttori regionali (mouhafedh) su 120 del Fln hanno deciso di schierarsi contro la decisione del presidente Bouteflika di prolungare il proprio mandato. I dirigenti hanno preso le distanze anche dall’attuale coordinatore del partito, Mouad Bouchareb, la cui nomina (avvenuta lo scorso autunno in sostituzione del segretario generale Djamel Ould Abbes) è definita “illecita”. (segue) (Ala)