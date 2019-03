Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi, mouhafedh del Fronte di liberazione nazionale, salutiamo il movimento di contestazione popolare di cui sosteniamo tutte le rivendicazioni legittime e prendiamo le distanze da tutte le dichiarazioni rese dal presidente di un organo illegittimo del partito”, si legge nel testo. I firmatari hanno anche chiarito che si rifiuteranno di lavorare con i delegati dell’organo direttivo dell’Fln e hanno invitato i membri del comitato centrale a riunirsi in sessione ordinaria il prima possibile per eleggere “una direzione legittima”. “Dal momento che il Fronte di liberazione nazionale è parte integrante del popolo, salutiamo vivamente il risveglio delle coscienze delle masse popolari, così come il senso di responsabilità e il comportamento civile con cui vengono espresse le aspirazioni del popolo algerino per la costruzione di uno Stato democratico e moderno, intriso di giustizia e libertà”, conclude la dichiarazione. (segue) (Ala)