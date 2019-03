Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 16 marzo Bouchareb aveva cercato di rassicurare i militanti del Fronte di liberazione nazionale chiarendo che il partito non sarebbe stato emarginato all’interno del nuovo governo, né all’interno della “nuova Repubblica” che dovrebbe essere originata dalla conferenza nazionale convocata da Bouteflika per la riforma della Costituzione e la convocazione di nuove elezioni. Successivamente, il portavoce del partito Hocine Khaldoun ha corretto il tiro spiegando che le parole di Bouchareb sono state male interpretate. Il coordinatore del Fln, secondo Khaldoun, avrebbe semplicemente voluto dire che al termine della conferenza nazionale il partito “riacquisterà la sua popolarità e la sua legittimità”. Molti osservatori hanno tuttavia letto le dichiarazioni di Bouchareb come una “provocazione” verso chi non sostiene il Fronte di liberazione nazionale. (segue) (Ala)