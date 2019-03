Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contattato dal portale d’informazione “ObservAlgerie”, un dirigente in pensione del partito rimasto anonimo ha definito “pessima” la situazione in cui versa la prima forza politica dell’Algeria. “I leader attuali non sono riusciti a imporre la loro autorità; peggio, hanno macchiato l’immagine del Fln. Per il partito favorire l’avvio di una nuova era della Repubblica algerina dovrebbe essere una vera e propria missione. Sta al fronte portare dei cambiamenti, e soprattutto presentare per la presidenza un candidato giovane e credibile”, ha osservato la fonte. È in questa fase che il partito si presenta alle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. A questo proposito, domenica 17 marzo ha avuto luogo ad Algeri una riunione tra il nuovo primo ministro Bedoui e il suo vice e ministro degli Esteri Lamamra per il varo di un esecutivo formato da “capacità nazionali con o senza appartenenze politiche e che riflettono in modo significativo le caratteristiche demografiche della società algerina”. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale “Aps” citando fonti ufficiali. La sessione di lavoro di Bedoui e Lamamra si è concentrata in particolare sulla struttura del prossimo governo, ma al momento non è chiaro chi ne farà parte. (segue) (Ala)