Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (8)

- All’ottimismo di “Tsa” fa da contraltare la voce critica di “El Watan”, quotidiano considerato vicino all’opposizione, secondo cui l’approccio seguito nelle consultazioni “è una risposta negativa alle grandiose manifestazioni pacifiche organizzate lo scorso venerdì in tutte le città dell'Algeria. Dimostrazioni durante le quali milioni di algerini hanno espresso, e non potevano essere più chiari, il loro rifiuto dell'offerta del potere di estendere il quarto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika e l'organizzazione di una conferenza nazionale sotto il patronato degli emissari del regime Lakhdar Brahimi (ex ministro degli Esteri scelto per presiedere la Conferenza nazionale), Ramtane Lamamra e Noureddine Bedoui”. (segue) (Ala)