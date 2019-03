Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (9)

- La situazione appare in ogni caso estremamente fluida, con diversi attori pronti ad approfittare della transizione per rafforzare il proprio potere o per dare slancio alle proprie ambizioni. Tra tali attori ha certamente un ruolo di primo piano l’Esercito nazionale algerino, il cui capo di Stato maggiore Ahmed Gaid Salah, viceministro della Difesa e fedelissimo di Bouteflika, ha lanciato anche oggi un messaggio quantomeno criptico. “Il popolo algerino ha mostrato un senso di patriottismo e cittadinanza senza precedenti, denotando una profonda saggezza che ha suscitato molta ammirazione in tutto il mondo", ha dichiarato il viceministro della Difesa durante una visita a Bechar, nel sud-ovest del paese. Il riferimento è alle proteste che da oltre tre settimane hanno portato in piazza milioni di algerini per chiedere le dimissioni del presidente Bouteflika e dell’entourage al potere. Finora il carattere delle manifestazioni è stato pacifico, al punto che in Algeria si parla della “rivoluzione del sorriso”. (segue) (Ala)