Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (10)

- Il timore, tuttavia, e che la protesta possa degenerare nel caos in un paese fondamentale per gli equilibri del Nord Africa e dell’Europa. Gaid Salah ha ribadito che “l'Esercito, in conformità con il suo mandato, è un baluardo del popolo e della nazione, in tutte le condizioni e in ogni circostanza”. Il capo di Stato maggiore si è detto convinto che “per ogni problema, per quanto complesso esso sia, si possano trovare soluzioni”. Inoltre, "vi è la profonda convinzione che sia necessario un grande senso di responsabilità affinché tali soluzioni vengano attuale nel momento opportuno", ha porseguito il generale. L’ufficiale ha evidenziato ancora una volta il “legame sacro tra il popolo algerino e il suo esercito: da questo deriva la mia fiducia nella saggezza del popolo e nella sua capacità di superare tutte le difficoltà”. (segue) (Ala)