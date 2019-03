Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (11)

- Un altro attore di rilievo è l’ex premier Ahmed Ouyahia, leader del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd, seconda forza politica del paese), che nei mesi scorsi è stato bersagliato da puntuali attacchi dei vertici del Fronte di liberazione nazionale per le sue ambizioni presidenziali. In una lettera inviata ai militanti del suo partito, Ouyahia ha lanciato un appello perché le rivendicazioni dei manifestanti vengano “soddisfatte al più presto”. Dimessosi l’11 marzo scorso a seguito della decisione del capo dello Stato di rinviare a data da destinarsi le elezioni presidenziali e di ritirare la propria candidatura per un quinto mandato, l’ex premier è tornato sulla “difficile situazione” attraversata dal paese, con manifestazioni di protesta ancora in corso contro il prolungamento dell’incarico presidenziale. In particolare, l’ex premier Ouyahia ha fatto riferimento alla conferenza nazionale che dovrà preparare una riforma della Costituzione e scegliere la nuova data delle elezioni. (segue) (Ala)