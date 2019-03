Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (12)

- “Il Raggruppamento nazionale democratico difenderà nell'occasione la necessità di convincere i cittadini della credibilità della transizione democratica proposta dal presidente della Repubblica”. Secondo Ouyahia, saranno necessarie in tal senso “delle concessioni che convincano tutti i partiti dello spettro politico nazionale, compresi quelli dell’opposizione, a partecipare alla conferenza e a lavorare in maniera democratica per la revisione della Costituzione”. “Tutti stanno accogliendo favorevolmente le pacifiche richieste della popolazione. È necessario che vengano soddisfatte al più presto per evitare che il paese venga sopraffatto e per fare in modo che l’Algeria riprenda il proprio cammino verso lo sviluppo economico e sociale”, ha affermato l’ex premier. (segue) (Ala)