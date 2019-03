Algeria: l'avvio della fase di transizione fa emergere la spaccatura all'interno del Fln (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le personalità incaricate di guidare la fase di transizione che attende l’Algeria stanno cercando di assicurare ai partner internazionali che la situazione è sotto controllo. In quest’ottica vanno lette le visite all’estero che Lamamra – che già si è recato a Bruxelles e a Parigi – effettuerà nei prossimi giorni in Italia, Russia, Germania e Cina. Ad affermarlo è il portale d’informazione “Algerie Patriotique”, che cita “fonti ben informate”. Secondo queste ultime, Lamamra informerà i partner dell’Algeria sugli ultimi sviluppi politici nel paese e si confronterà sulle questioni regionali di interesse comune. Venerdì scorso il ministero degli Esteri russo ha dato notizia di un colloquio in programma domani a Mosca tra Lamamra e il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov. Tuttavia al momento l’Algeria non ha ancora confermato ufficialmente la visita del suo ministro degli Esteri a Mosca. (Ala)