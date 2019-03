Migranti: gommone con 50 a bordo soccorso da nave Mare Jonio al largo Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ong Mediterranea Saving Humans ha annunciato via Twitter che la nave Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone a bordo. "Li stiamo già soccorrendo. La cosiddetta Guardia costiera libica, arrivata in un secondo momento, si sta dirigendo verso di noi", è il messaggio lanciato da Mediterranea Saving Humans che ha, da oggi, nave Mare Jonio in navigazione nel Mediterraneo centrale. (Rin)