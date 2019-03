Moldova: Mogherini, seguiremo con attenzione formazione nuovo governo

- I capi della diplomazia dei paesi aderenti all’Unione europea hanno preso visione dell’attuale situazione in Moldova, e seguiranno con attenzione la formazione del nuovo governo e il programma che proporrà nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, al termine della sessione odierna del Consiglio degli Affari esteri dell’Ue. "Abbiamo valutato la situazione attuale in Moldova. Nutriamo pieno rispetto per la politica interna del paese, e siamo intenzionati a sostenere il suo processo di riforma, lo stato di diritto e le sue prospettive democratiche. Tuttavia, sono state espresse alcune preoccupazioni, e per questo abbiamo concordato sulla necessità di monitorare il processo di formazione del nuovo esecutivo, e valutare il programma che andrà a proporre”, ha detto Mogherini, sottolineando la necessità di “vigilare sullo stato di diritto e sull’attuazione dell’agenda relativa all’accordo di associazione firmato con la Moldova, che per noi è un alleato chiave nel quadro del partenariato orientale”. (Moc)