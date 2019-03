Tav: Conte, non posso occuparmi tutto il giorno degli stessi discorsi, dobbiamo operare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi non si è parlato dell'Alta velocità ferroviaria Torino-Lione, "non era questo il tema. Sul Tav, sono stato molto chiaro e trasparente, non posso occuparmi tutto il giorno degli stessi discorsi, dobbiamo operare": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro, nella Prefettura di Cuneo, sull'autostrada Asti-Cuneo. (Rin)