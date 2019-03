Energia: Iran, unità 2 e 3 centrale nucleare Bushehr sono in fase di costruzione

- Le unità 2 e 3 della centrale nucleari di Bushehr (nell’ovest dell’Iran) sono attualmente in costruzione. Lo ha dichiarato il capo dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (Aeoi), Ali Akbar Salehi, parlando oggi ai giornalisti al termine di una riunione del gabinetto di governo a Teheran. Secondo Salehi, il cantiere è già partito e sono state già realizzate alcune strutture in cemento armato. In base a quanto riportato dai media iraniani, la centrale di Bushehr-2 dovrebbe costare circa 10 miliardi di dollari e l’avvio delle unità 2 e 3 è previsto rispettivamente per l'ottobre 2024 e l'aprile 2026. La società statale russa Rosatom è responsabile dell'adozione di misure tecniche per la costruzione della centrale nucleare di Bushehr. Il sito di costruzione dista 17 chilometri a sud-est della città di Bushehr, tra i villaggi di Halileh e Bandargeh sul Golfo Persico.(Res)