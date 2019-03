Immigrazione: Grasso (Leu), Diciotti precedente pericoloso, M5s fanno azzeccagarbugli

- Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali, che ha presentato una relazione di minoranza sulla questione della nave Diciotti, inviata oggi a tutti i senatori e messa a disposizione sul sito megliodino.it, in una nota, afferma: "Il 'Caso Diciotti' non è una vicenda personale o un banale punto di scontro tra maggioranza e opposizione. Il 'Caso Diciotti' riguarda tutti noi. La decisione di mercoledì del Senato potrebbe avere conseguenze sulla tenuta dei principi della nostra Costituzione. Quello che vale oggi per i naufraghi della Diciotti trattenuti dal ministro su una nave italiana per trattare con l'Europa, domani potrebbe valere per delle persone chiuse dentro una scuola, un'università, una caserma, uno stadio o un palazzo, cittadini italiani e stranieri, oppositori o appartenenti a una qualsiasi minoranza ritenuta da un ministro 'pericolosa'". (segue) (Com)