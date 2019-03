Immigrazione: Grasso (Leu), Diciotti precedente pericoloso, M5s fanno azzeccagarbugli (2)

- Quindi, Grasso incalza: "Ci sentiamo sicuri sapendo che in futuro un ministro potrebbe utilizzare il 'Caso Diciotti' per giustificare l'utilizzo di mezzi che ledono i diritti fondamentali con l'obiettivo di raggiungere il proprio fine politico? Negare il processo a Salvini (il processo, non la condanna) può creare un precedente pericoloso. I Cinque stelle di un tempo voterebbero compattamente a favore dell'autorizzazione a procedere, invece ora sono diventati gli azzecarbugli del potere. Ma davvero minare nel profondo i principi fondamentali della Costituzione può essere considerato meno grave di un abuso d'ufficio? Sono disposti a tutto pur di non mettere in discussione le loro poltrone: molti loro elettori lo hanno capito e stanno scappando". (Com)