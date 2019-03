Tunisia: commercio estero in calo nei primi due mesi dell’anno

- Il commercio estero della Tunisia ha registrato una contrazione nei primi due mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, con le esportazioni in calo del 3,5 per cento e le importazioni del 3,1 per cento. Lo ha annunciato oggi l'Istituto nazionale di statistica (Ins). Nella sua ultima relazione periodica sul commercio estero, l'Ins ha fatto sapere che i prezzi dei materiali esportati dalla Tunisia sono aumentati del 20,9 per cento e quelli dei prodotti importati del 19,1 per cento. Il volume degli scambi della Tunisia nei primi due mesi di quest'anno ha raggiunto 7,7 miliardi di dinari (2,5 miliardi di dollari) per le esportazioni e 10,2 miliardi di dinari (3,4 miliardi di dollari) per le importazioni, in aumento rispettivamente del 16,7 per cento e del 15,3 per cento nello stesso periodo del 2018. I dati dell'Ins mostrano che le esportazioni a prezzi costanti sono diminuite del 2,2 per cento e del 3,9 per cento nei settori meccanico ed elettronico rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre le esportazioni di energia sono cresciute del 20,9 per cento. Sul fronte delle importazioni, il settore minerario è diminuito del 32,7 per cento, il settore dell'energia del 13,1 per cento e il settore tessile e dell'abbigliamento del 3,7 per cento. (Tut)