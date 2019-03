British Council: Flc-Cgil, 3 giorni sciopero per licenziamenti a Napoli, Roma e Milano

- La procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 20 febbraio. Negli incontri coi sindacati - si legge in una nota - l'azienda ha presentato un piano industriale per il rilancio assieme a proposte economiche per favorire l'esodo volontario o l'accompagnamento alla pensione. La Flc-Cgil ha proclamato tre giorni di sciopero contro i 19 licenziamenti minacciati dal British Council nelle sedi di Roma, Napoli e Milano, il 20 e 28 marzo e il 6 aprile. Nelle diverse occasioni saranno organizzati dei presidi di lavoratori. Da parte sua il sindacato ha chiesto il ritiro dei licenziamenti e che il piano di riorganizzazione aziendale preveda la ricollocazione del personale.(Ren)