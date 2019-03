Famiglia: Pillon (Lega), grazie a Family day per appoggio, sarò al Congresso di Verona

- Simone Pillon, senatore della Lega e vicepresidente della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, rivolge in una nota un "grazie al presidente del Family day, Massimo Gandolfini, per le sue dichiarazioni a sostegno della Lega e delle forze che difendono i valori a tutela della famiglia, e per le parole di ringraziamento rivolte ai ministri Salvini, Fontana e Bussetti per il loro operato e per la loro partecipazione al Congresso mondiale delle Famiglie di Verona". Anche io sarò presente all'iniziativa", prosegue il parlamentare del Carroccio, "una grande festa per celebrare la famiglia, le mamme, i papà, i nonni, i bambini. La Lega e il governo hanno dimostrato di essere a favore della difesa della famiglia, non solo con gli annunci, ma con azioni concrete di sostegno", conclude Pillon, "passando ancora una volta dalle parole ai fatti".(Com)