Scala: Sardone (misto), retromarcia Sala, ringrazio Fontana per decisivo intervento

- Per la consigliera regionale e comunale del gruppo misto, Silvia Sardone, la decisione del Cda della Scala è stata "una retromarcia clamorosa, che costringe il sindaco Sala e il sovrintendente Pereira ad ammettere che la fuga in avanti verso i sauditi era sbagliata e inopportuna". Così ha commentato alla rinuncia all'unanimità del consiglio del Piermarini di accettare e la conseguente restituzione dei 3,1 milioni di euro del governo saudita per entrare come soci fondatori nel Cda del teatro lirico. "Ringrazio il presidente Fontana - ha concluso - che, con un opportuno e decisivo intervento a gamba tesa, ha fatto sì che alla Scala si ripristinassero i giusti equilibri". (Com)