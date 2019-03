Italia-Algeria: Conte riceve vicepremier Lamamra, ascoltare istanze cambiamento società civile

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a palazzo Chigi il neo vice primo ministro e ministro degli Affari esteri algerino, Ramtane Lamamra, in visita a Roma come prima tappa di un breve tour che lo vedrà impegnato in altre capitali. Lo riferisce la presidenza del Consiglio in una nota. Lamamra ha informato dell’apertura della delicata fase di transizione istituzionale in Algeria e dell’impegno del presidente Abdelaziz Bouteflika, dopo aver rinunciato al quinto mandato, a convocare rapidamente una conferenza nazionale al fine di concordare le riforme necessarie. Conte ha ricordato l’antica amicizia e il forte partenariato bilaterale, esprimendo apprezzamento per il modo pacifico in cui si stanno svolgendo le manifestazioni in piazza. Il presidente del Consiglio ha esortato ad ascoltare le istanze di cambiamento che provengono dalla società civile e auspicato che l’Algeria possa assicurare un processo democratico e inclusivo nel rispetto e nell'interesse del suo popolo. Il presidente Conte, inoltre, ha sottolineato la vicinanza dell’Italia per questa importante sfida per lo sviluppo sostenibile del paese algerino e per la stabilità della regione mediterranea e della stessa Europa. (Com)