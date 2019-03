Scala: Roggiani (Pd), bene Sala, Lega fa bello e cattivo tempo

- Per la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, il sindaco Giuseppe Sala ha fatto bene a chiedere che venissero restituiti all'Arabia Saudita i bonifici effettuati". Così commenta in una nota la decisione all'unanimità del Cda del Teatro alla Scala. "Vogliamo - aggiunge - vederci chiaro in una vicenda che ha da subito mostrato contorni opachi: Regione Lombardia era davvero all'oscuro della trattativa tra Alexander Pereira e i sauditi, così come del deposito dei tre milioni? Come mai, dopo che il governatore Fontana ha agitato lo spettro del licenziamento del sovrintendente austriaco nessuno nella riunione di oggi ne ha chiesto la testa? La sensazione - conclude - è che la Regione non stia agendo in maniera così trasparente e che la Lega stia facendo il bello e il cattivo tempo".(Com)