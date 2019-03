Difesa: Russia, bombardieri Tu-22M3 dispiegati presso base di Gvardeiskoje in Crimea

- La Federazione Russa ha stanziato una serie di bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 presso la base militare di Gvardeiskoje, in Crimea, in risposta al dispiegamento di sistemi di difesa missilistica statunitensi in Romania. Lo ha dichiarato oggi il presidente della commissione difesa e sicurezza presso il Consiglio federale (camera alta del parlamento di Mosca), Viktor Bondarev. “Il dispiegamento di sistemi missilistici in Romania da parte degli Stati Uniti è stata una sfida importante, a cui abbiamo dovuto rispondere stanziando alcuni squadroni di bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 presso la base militare di Gvardeiskoje, in Crimea. Questo cambierà drasticamente gli equilibri di potere nella regione”, ha detto Bondarev. (Rum)