Centrosinistra: Speranza (Leu), coordinamento opposizioni è proposta sensata

- Il coordinatore nazionale di Articolo uno, e deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza, in un incontro elettorale a Potenza in vista delle elezioni regionali in Basilicata di domenica prossima, ha osservato che "c'è da costruire l'alternativa alla destra. Questa è la nostra priorità. Non mi rassegno ad un paese egemonizzato da Salvini. Per questo la proposta di Zingaretti di un coordinamento delle opposizioni di centrosinistra in Parlamento mi pare sensata. Ognuno ha la sua autonomia", ha aggiunto il parlamentare di Leu, "noi siamo Articolo uno e nessuno di noi pensa di rientrare nel Pd. Questo non si mette in discussione. Abbiamo già proposto che alle elezioni Europee si costruisca una lista capace di tenere assieme tutte le forze politiche che si riconoscono nella famiglia socialista. In nessun paese europeo", ha concluso Speranza, "i socialisti vanno con liste separate, ma noi in ogni caso saremo pronti".(Rin)