Tunisia: Sousse, polizia disperde manifestazione dipendenti Elbene Industrie

- La polizia tunisina ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti durante una protesta organizzata dai dipendenti dell’Elbene Industrie, complesso per la produzione di latte situato a Sidi Bouali, nel governatorato di Sousse, nel nord est della Tunisia. Secondo quanto riferiscono i media locali, i lavoratori hanno organizzato oggi una marcia di protesta per chiedere la riapertura della centrale chiusa dallo scorso 27 novembre a causa di difficoltà finanziarie. Durante la protesta i manifestanti hanno tentato di bloccare la strada statale numero 1 che collega Sousse alla capitale Tunisi, costringendo l’intervento della polizia. L’industria lattiero-casearia Elbene Industrie, specializzata nella produzione di latte e derivati è chiusa dallo scorso 27 novembre a causa di un dissesto finanziario a causa di crediti non pagati dallo Stato che hanno impedito alla compagnia di pagare i debiti contratti con le banche. La società è attiva da oltre 30 anni e dà lavoro a circa 550 persone.(Tut)