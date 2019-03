Milano: assessore De Corato, rapine ad anziani confermano che livello sicurezza è a zero

- L'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota due rapine avvenute nella giornata di domenica ai danni due anziane ultrasettantenni. "È una vergogna - afferma - innanzitutto trovo davvero vile prendersela in questo modo con delle persone così anziane ed indifese. In più, questi episodi, non fanno altro che riconfermare quanto già ribadisco da tempo: il livello di sicurezza a Milano è a zero. Furti, rapine, aggressioni nella città, in particolare nelle periferie, ma non solo, sono all'ordine del giorno. Nemmeno gli anziani - conclude - possono passeggiare tranquilli per le vie di Milano, senza rischiare di essere aggrediti. Esprimo, anche questa volta, la mia vicinanza alle due signore e mi auguro che i responsabili di questi due scippi vengano al più presto fermati". Per l'assessore "Milano continua a rimanere capitale del crimine, mentre Sala e Majorino concentrano tutte le loro forze e i loro pensieri sui clandestini e sulle marce pro immigrati". (Com)