I fatti del giorno - Balcani (2)

- Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Katrougalos, progressi in attuazione accordo Prespa - La Macedonia del Nord ha compiuto progressi importanti nell’attuazione dell’accordo di Prespa sul nome e nel suo percorso di riforme. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, George Katrougalos, durante una colazione di lavoro a Bruxelles organizzata insieme alla controparte romena e presidente del Consiglio Affari esteri Ue, Teodor Melescanu, a cui ha preso parte il capo della diplomazia di Skopje, Nikola Dimitrov, per discutere dei negoziati di adesione del paese macedone. Più di 20 ministri dell'Ue hanno risposto all'invito a partecipare alla colazione di lavoro, che si è tenuta prima dell'inizio dei lavori del Consiglio secondo quanto riferito da fonti all’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Inoltre i partecipanti avrebbero anche elogiato l'accordo di Prespa e il coraggio politico di entrambi i governi, sottolineando il contributo dell'accordo alla stabilità regionale e descrivendolo come un modello per risolvere le controversie e un esempio di cooperazione e convergenza dell'Ue. (segue) (Res)