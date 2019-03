I fatti del giorno - Balcani (3)

- Slovenia: Partito socialdemocratico acconsente a accordo con Sinistra - Il Partito socialdemocratico sloveno (Sd), partner di minoranza nel governo di Lubiana, ha sciolto le riserve sull'accordo per la cooperazione dell'esecutivo con il partito Sinistra. Il sostegno dell'Sd, scrive l'agenzia di stampa "Sta", apre la strada all'accordo che permette al parlamento sloveno di avere i numeri per approvare l'aggiornamento del piano di bilancio 2019. Il governo di Lubiana ha tenuto nei giorni scorsi un summit della coalizione presieduto dal primo ministro sloveno Marjan Sarec. La riunione è servita a fare il punto della situazione interna alla coalizione, dopo quello che è stato definito "il più grande esodo" di ministri in un quarto di secolo di storia politica della Slovenia. Sono stati infatti quattro i ministri dimissionari nell'esecutivo guidato da Sarec, a partire da novembre, molti dei quali sono stati ora rimpiazzati grazie a nuovi accordi tra i partiti partner della coalizione di governo. Sullo sfondo rimangono vi erano inoltre le tensioni tra il Partito socialdemocratico e la Sinistra, che con il suo appoggio esterno rimane fondamentale per la tenuta dell'esecutivo di Lubiana. (segue) (Res)