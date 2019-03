I fatti del giorno - Balcani (4)

- Nord Macedonia: premier Zaev, elezioni anticipate in caso di sconfitta alle presidenziali - Elezioni parlamentari anticipate nella Macedonia del Nord sarebbero possibili in caso di sconfitta del candidato dei partiti governativi alle presidenziali di fine aprile. Lo ha detto il primo ministro macedone Zoran Zaev, rispondendo oggi ad una domanda dei giornalisti. Secondo il premier Zaev, il suo partito Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm) gode di maggiori consensi rispetto all'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale, principale schieramento dell'opposizione, anche se con un margine di scarto ridotto. Le elezioni anticipate, ha precisato, non saranno indette prima di valutare l'esito delle presidenziali che si svolgeranno tra fine aprile e inizio maggio. "La Repubblica di Macedonia del Nord non può essere una democrazia solida e sviluppata senza un buona cooperazione regionale", ha affermato in una recente intervista il candidato comune dei principali partiti governativi macedoni alle prossime elezioni presidenziali, Stevo Pendarovski. (segue) (Res)