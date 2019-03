I fatti del giorno - Balcani (5)

- Albania: crisi politica, presidente Meta "serve riflessione da parte di tutti nell'interesse dei cittadini" - Serve una riflessione da parte di tutti per superare l'attuale crisi politica in Albania: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta, commentando la grave impasse in cui si trova il paese a seguito della decisione dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha nel dimettersi dal parlamento rinunciando in gruppo ai mandati dei propri deputati. "Ci troviamo di fronte ad una crisi seria, non solo politica, ma anche costituzionale, istituzionale e adesso anche di rappresentazione. Sono dispiaciuto del fatto che le parti si sono affrettate ad aggravare questa crisi", ha dichiarato Meta. L'opposizione chiede le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari elezioni anticipate. (Res)