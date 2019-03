Speciale infrastrutture: Brasile, conclusa asta per concessioni di dodici aeroporti, vincono spagnoli, svizzeri e boliviani

- Si è conclusa con la vendita di tutte le concessioni messe all'asta la privatizzazione di dodici aeroporti brasiliani. Protagonisti della gara, tenuta presso la borsa di San Paolo, sono stati la spagnola Aena, la svizzera Zurich e la boliviana Aeroeste, ognuno dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita. Agli spagnoli va il boccone più ghiotto dell'asta: un gruppo di sei scali con a capo quello della città di Recife, con importanti ricadute sul settore turistico. Si tratta della prima asta per l'affidamento di concessioni gestita dal governo del brasiliano, Jair Bolsonaro. Il governo ha incassato in tutto 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro), complessivamente il 986 per cento in più rispetto alla base d'asta. Il primo dei tre blocchi messi in vendita comprende gli scali della regione nordorientale, regione a forte vocazione turistica: sono compresi gli scali di Recife (Pernambuco), Maceiò (Alagoa), Aracaju (Sergipe), Juazeiro do Norte (Cearà), Joao Pessoa e Campina Grande (Paraiba). Ad accaparrarsi il blocco è stato il consorzio spagnolo Aena, che ha offerto 1,9 miliardi di real (438 milioni di euro), il 1010 per cento in più rispetto alla base di partenza dell'asta. Il secondo blocco comprende gli scali della regione sudorientale del paese di Vitoria (Spirito Santo) e Macaé (Rio de Janeiro), significativi per l'economia legata allo sfruttamento di petrolio e gas. Ad accaparrarsi il blocco è stata la società svizzera Zurich con un'offerta di 437 milioni di real (100 milioni di euro), l'830 per cento in più rispetto alla base d'asta. Il terzo blocco comprende gli scali della regione centroccidentale del paese di Cuiabà, Sinop, Rondonopolis e Alta Floresta (Mato Grosso), con importanti ricadute nel settore agricolo. Il blocco è stato acquistato dal consorzio boliviano Aeroeste (formato da Socicam e Sinart) per 40 miliardi di real (9,2 milioni di euro), il 4.739 per cento in più rispetto alla base d'asta. (Brb)